Piccoli giornali di guerra in Messico

Lunedì a Culiacán, città nel nord del Messico, un gruppo di sicari legati al narcotraffico ha ucciso il giornalista Javier Valdez, uno dei cronisti più famosi del paese, letto e premiato in tutto il mondo per le sue inchieste sulla criminalità organizzata. Lo hanno ucciso in pieno giorno, mentre usciva dalla redazione del suo giornale. I sicari hanno simulato una rapina, ma la polizia ha trovato il cadavere del giornalista colpito 12 volte da due armi da fuoco diverse. Valdez...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.