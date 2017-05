New York. Tira aria di purghe alla Casa Bianca. La surreale gestione del caso Comey ha fatto infuriare un presidente che, preso in contropiede da critiche che non aveva immaginato tanto intense, ha deciso infine di smentire la stessa motivazione presentata dalla Casa Bianca per il licenziamento del direttore dell’Fbi. E’ stata una decisione mia e lo avrei fatto a prescindere da ciò che dice il dipartimento di giustizia, ha detto infine il presidente, ignorando l’impalcatura costruita dal viceprocuratore generale...

