Un'agenda per il nuovo ambasciatore italiano in Israele

Questi vettori non si muovono nel vuoto. C’è bisogno di ecosistema. In Israele il Sistema Paese Italia è sottorappresentato. Ci sono le banche americane, francesi, inglesi e asiatiche, perché non le nostre? I fondi di Private Equity Italiani non ci sono così come non ci sono i centri di ricerca e sviluppo delle grandi aziende. L’universo degli R&D centers è uno dei volani dei rapporti bilaterali tra multinazionali ed Israele. Cisco, Intel, Microsoft e Google hanno importanti centri in Israele così come i colossi Cinesi e molte aziende Europee. Perché le aziende italiane non ci sono? Un importante dirigente mi disse una volta “è assurdo che Finmeccanica non abbia un centro in Israele”. Finmeccanica (che pure già ha fatto buoni affari qui, non ultima la vendita degli aerei da addestramento all’aviazione militare per oltre un miliardo di Euro) non ha nemmeno scalfito la punta dell’iceberg rispetto al potenziale difesa/tecnologia/telecomunicazioni.