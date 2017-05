Roma. Perché l’Italia, che pure è tornata a crescere, resta indietro rispetto ai grandi paesi europei? Perché l’economia sembra viaggiare con il freno a mano tirato e il partito del malumore può invocare un giorno sì e uno no il mitico “fanalino di coda”? Sono domande alle quali si risponde in genere chiamando in causa fattori politici, economici o una miscela di entrambi. Déjà-vu. Daniel Gros offre una risposta “tedesca” e per certi versi eccentrica: “Il problema è culturale”, dice...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.