In Francia nasce il partito della nazione. Emmanuel Macron ha infatti scelto come premier Edouard Philippe, sindaco di Le Havre ed esponente dell'ala moderata del gollismo. Quarantaseienne, legato al socialismo riformista di Michel Rocard ai tempi dell'università prima di diventare l'uomo di fiducia dell'esponente della destra moderata repubblicana ed europeista, Alain Juppé, Philippe a marzo si era smarcato dalla campagna elettorale del candidato gollista alla presidenza, Francois Fillon, dopo lo scandalo Penelopegate legato all'impiego della moglie di quest'ultimo come assistente parlamentare.

La nomina del sindaco di Le Havre è il primo passo del progetto di Macron di “riunire le migliori personalità per dare un buon governo alla Francia” e in questo modo cercare di riunire i moderati in vista delle elezioni politiche di giugno, con l’obiettivo di costituire una maggioranza solida in Parlamento capace di sostenere e il programma di riforme sociali e liberali del presidente.

Secondo i media francesi, che comunque aspettano la lista dei nomi che faranno parte del nuovo governo per trarre una valutazione complessiva, la scelta di Philippe rientra nel tentativo di Macron di puntare all’elettorato moderato gollista senza scontentare troppo quello di centro sinistra.