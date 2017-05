La fase due in Siria

Roma. Giovedì il leader del gruppo libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha pronunciato un discorso trasmesso in diretta televisiva che è importante per due motivi. Il primo è che ha minacciato Israele e ha detto che la prossima guerra sarà combattuta in territorio israeliano perché “nessun luogo dei territori palestinesi occupati [Israele, ndr] è fuori dalla portata dei missili della Resistenza o dei boots dei combattenti della Resistenza” – dove per Resistenza, in arabo al muqawama, s’intende l’asse tra i libanesi...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.