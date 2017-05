New York. “James Comey deve sperare che non ci siano ‘nastri’ delle nostre conversazioni prima di iniziare a spifferare alla stampa”. Così, in un’ordinaria tweetstorm mattutina, Donald Trump è passato dalla boutade alla minaccia, dall’iperbole al dito puntato. Il tremendo salto di qualità nel caso del licenziamento del direttore dell’Fbi è stato indotto dai racconti di una cena fra i due alla Casa Bianca riportata da fonti vicine a Comey al New York Times, e poi confermata da altri. Queste...

