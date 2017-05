"Abbiamo minato la fabbrica. Non volevamo arrivare a questo punto, ma non avevamo più scelta". I sindacati dei 279 dipendenti di GM&S, stabilimento di Creuse messo in liquidazione e in subappalto a Psa e Renault, hanno annunciato oggi la loro protesta e hanno minato lo stabilimento industriale con delle bombole di gas. "Vogliamo delle riunioni serie - ha detto il rappresentante sindacale Vincent Labrousse - con gente seria seduta al tavolo". GM&S è stata messa in amministrazione controllata nel dicembre 2016 e ha tempo fino al 23 di maggio per trovare un acquirente. In un comunicato i sindacati hanno denunciato "il fallimento dei negoziati".