C'era un indipendente all'Fbi

La saga di James Comey, capo dell’Fbi cacciato all’improvviso e senza troppi complimenti dall’Amministrazione Trump questa settimana, si sta trasformando in uno scandalo politico di dimensioni crescenti e in un imbarazzo via l’altro per la Casa Bianca: giovedì il direttore dell’Fbi facente funzioni, Andrew McCabe, ha contraddetto le dichiarazioni dell’Amministrazione secondo cui Comey non godeva più della fiducia dei suoi agenti: “Il direttore Comey godeva di ampio supporto nell’Fbi e ancora ne gode”, ha detto durante una testimonianza al Senato....

