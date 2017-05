Delirio politico a Praga

La rocambolesca crisi istituzionale delle ultime settimane in Repubblica ceca è un monito per le forze che vedono nell’associazione con i partiti populisti un’opportunità di guadagno politico. Tutto è iniziato lo scorso 2 maggio, quando il primo ministro socialdemocratico Bohuslav Sobotka, in carica dal 2014, ha annunciato le dimissioni di tutto il suo governo in anticipo rispetto alle elezioni fissate per ottobre. La ragione delle dimissioni è un dissidio con il suo ministro delle Finanze e vicepremier, Andrej Babis, miliardario...

