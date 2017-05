En Marche! lascia Valls senza candidatura

Manuel Valls? No grazie. Era stato l'ex premier francese ad annunciare, ieri, la sua intenzione di candidarsi nelle liste di La République En Marche!. Basta con il Partito Socialista “che sta morendo”. Il presente, e soprattutto il futuro, è Emmanuel Macron. Peccato che dopo nemmeno 24 ore dal movimento arrivi un cordiale “ritenti, sarà più fortunato”. Infatti secondo Jean-Paul Delevoye, l'uomo incaricato di stilare la lista dei candidati per le elezioni politiche del prossimo 11 giugno, al momento “Valls non soddisfa i criteri per essere candidato. E quindi la sua candidatura non può essere esaminata”.

“Avevamo già indicato un candidato per la circoscrizione dell'Essonne” ha spiegato Delavoye in un'intervista a Europe 1. Aggiungendo anche che alla vicenda può essere dato una “lettura politica”: “Il nostro movimento non ha la vocazione a reciclare i politici uscenti”.

Nel frattempo il Partito Socialista ha avviato le procedure per l'espulsione di Valls.