La repressione in Venezuela colpisce il figlio dell'ex ministro degli Esteri

La repressione in Venezuela continua durissima, e ne fa prova questo video che ci è arrivato da Caracas, in cui si vede l’aggressione di una ventina di membri della Guardia Nazionale Bolivariana in motocicletta ai danni di un giovane, che è poi il figlio di Humberto Calderón Berti: già presidente della società petrolifera di Stato e ministro degli Esteri e dell’Energia e Miniere nel periodo pre-chavista oltre che presidente dell’Opec, e in seguito importante dirigente dell’opposizione antichavista. Al ragazzo sono stare rubate moto e borsa.