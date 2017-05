Se Elisabetta non mette piede in Israele

Il Foreign Office britannico avrebbe annullato i preparativi della prevista storica visita in Israele del principe Carlo, che avrebbe dovuto essere il primo membro della famiglia reale inglese a fare una visita di stato in Israele sin dalla sua nascita, nel 1948. Il quotidiano inglese Sun ha riferito domenica che la visita è stata annullata per evitare di “turbare” i paesi arabi che spesso ospitano membri della famiglia reale britannica e con cui l’Inghilterra intrattiene proficui rapporti commerciali. I preparativi...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.