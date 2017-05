Roma. Extra euro nulla salus. Le elezioni francesi, con la vittoria di Emmanuel Macron e la sconfitta di Marine Le Pen, hanno delimitato un perimetro ormai invalicabile per le prospettive degli altri paesi europei e dei rispettivi movimenti anti sistema: non c’è salvezza politica (ed economica) fuori dalla moneta unica. Molti elettori hanno votato Macron per il suo progetto riformatore, ma larga parte dell’elettorato lo ha scelto per la paura del salto nel vuoto fuori dall’Eurozona proposto da Le Pen....

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.