A Milano Obama lancia i giovani contro il populismo, la "quarta via"

Milano. I giovani combatteranno il populismo, ha detto Barack Obama nella sua visita milanese, che è stata anche un viaggio nella nostalgia per noi spettatori, ognuno con un aneddoto da raccontare su sé e l’ex presidente (noioso tendenzialmente) e frammenti di passato che riemergevano tra i sospiri. Ospite di “Seeds and chips”, il summit internazionale sull’innovazione alimentare, Obama ha parlato di cambiamento climatico, di sfide per il futuro, di innovazione, ma soprattutto ha messo la prima pietra del suo nuovo...

