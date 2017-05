Allagamenti in Canada: quattro dispersi

Quattro persone sono date per disperse in Canada, dopo una delle peggiori alluvioni degli ultimi decenni. Nella provincia orientale del Quebec la polizia sta cercando un uomo e un bambino che sono stati spazzati via dopo che la loro auto è finita in un fiume. In British Columbia, dall'altra parte del paese, le squadre di soccorso sono alla ricerca di due uomini, tra cui un capo dei pompieri scomparso venerdì sera. Inondazioni hanno colpito anche le province dell’Ontario e del New Brunswick.

L’inondazione del Quebec è stata causata da una combinazione di fattori: lo scioglimento della neve e una piovosità molto più intensa della media primaverile in aprile e maggio. L'inondazione ha colpito 146 comunità e causato più di 1.500 sfollati. Circa 1.650 soldati e personale di supporto stanno intervenendo nella zona.