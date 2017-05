La conferma elettorale di May

A cinque settimane dalle elezioni generali nel Regno Unito, Theresa May può sentirsi ancora più sicura: alle amministrative di giovedì, i Tory sono andati molto bene, soprattutto sono andati male tutti gli altri. L’Ukip, che già versava in condizioni pessime a causa di una lotta fratricida interna, ha perso decine di seggi, e il suo elettorato è tornato probabilmente alla sua prima scelta, quella conservatrice. Il Labour sperava di conquistare in quelle circoscrizioni di insofferenza e rabbia qualche consenso, ma...

