New York. Alcuni osservatori di tendenze progressiste hanno trovato di cattivo gusto i cori partiti in aula dai banchi dei democratici subito dopo il passaggio della riforma sanitaria di Trump. Cantavano “Na na na na, na na na na, hey hey hey, goodbye!” sull’aria degli Steam e facevano ciao con la mano per salutare i deputati avversari che, dicono, vincendo questa battaglia si sono condannati a perdere la poltrona nel 2018. Sarà anche una trollata da curva più che da...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.