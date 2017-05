La campagna elettorale francese finisce nella “merde”

Che François Fillon si sia schierato dalla parte di Emmanuel Macron al ballottaggio delle presidenziali francesi che si svolgerà domenica è cosa nota. Come del resto è nota la poca stima di Marine Le Pen nei confronti del candidato all’Eliseo del partito repubblicano (anche se recentemente ne ha copiato, quasi integralmente, un discorso). La novità di questo ultimo giorno di campagna elettorale, però, sono i toni usati dal leader del Front National nei confronti di Fillon.

Intervistata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Le Pen, alla domanda “Fillon però, invitando a votare il suo avversario, ha parlato della «violenza» e dell’«intolleranza» del Front National. Perché?”, avrebbe risposto: “Perché sono delle merde. Mi scusi, ma non mi viene un altro termine”.

Il testo è ancora disponibile sul sito del quotidiano di via Solferino. Ma per lo staff del Fn quelle non sarebbero le parole pronunciate da Le Pen. Il responsabile della comunicazione della candidata all’Eliseo, David Rachline, intervistato da Le Monde, ha infatti smentito spiegando che, rispondendo alla domanda, il leader del Front avrebbe parlato di tradimento degli elettori e spiegato che l’endorsement di Fillon a Macron sia dettato soltanto dal fatto che “sono nei guai”, “sono nella merda”.

Una versione confermata anche da Frédéric Chatillon, presidente del Groupe Union Défense (organizzazione studentesca francese di destra ndr).

@Alexsulzer J'ai assisté à la conversation avec le Corriere. Marine a dit "Fillon a appelé à voter Macron car il est dans la merde". Merci de corriger. — Frédéric Chatillon (@fredchatillon) 5 maggio 2017

Che aggiunge anche che “il giornalista non parlava perfettamente francese”.

@Timeo_Danaos Oui en l'occurrence. Ce n'était pas une interview. Une conversation décousue. Et le journaliste ne parlait pas parfaitement français. — Frédéric Chatillon (@fredchatillon) 5 maggio 2017

Non solo, Rachline su Twitter assicura che Cazzullo avrebbe riconosciuto l'errore.

Le journaliste italien confirme qu'il avait mal compris et retranscrit les propos en cause. Ce qui a été repris est donc faux. — David Rachline (@david_rachline) 5 maggio 2017

Una versione che non sembra corrispondere a quella che il diretto interessato consegna a Le Monde: “Non è stato un colloquio formale, ufficiale. Lei mi ha detto che se volevo parlare con lei dovevo raggiungerla al municipio (di Ennemain ndr). Non ho fatto registrare la nostra conversazione. Ma ho scritto esattamente quello che mi ha detto”.