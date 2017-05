Tutto lo staff della casa reale britannica è stato convocato per una riunione d’emergenza a Londra, a Buckingham Palace. In un primo momento, la convocazione, piuttosto insolita, aveva scatenato le ipotesi più disparate, dalla morte del principe Filippo a gravi problemi di salute per la regina Elisabetta, che ha appena compiuto 91 anni, o per il marito stesso, che il prossimo 10 giugno ne compirà 96. Il primo a dare la notizia è stato il Daily Mail.

The Queen's entire household called to Buckingham Palace for 'highly unusual' emergency meeting https://t.co/P8rFPCMmmv — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 4 maggio 2017

Subito dopo la diffusione della notizia, sperò, un funzionario di Buckingham Palace ha assicurato all'Associated Press che “non c'era alcun motivo di preoccupazione”. Quindi è arrivata la comunicazione ufficiale: il principe Filippo ha deciso, a partire dall'autunno, di rinunciare a tutti gli eventi pubblici. Continuerà comunque a essere membro e presidente delle 780 organizzazioni di cui fa parte.

An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk — The Royal Family (@RoyalFamily) 4 maggio 2017

La gaffe del Sun. Purtroppo, nel susseguirsi rapido di notizie, c'è chi si è fatto prendere la mano. E così il quotidiano britannico Sun ha annunciato la morte del principe.