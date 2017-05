Macron denuncia Le Pen per falso

Dopo il dibattito televisivo di ieri sera, il confronto tra i candidati all'Eliseo si è spostato sul piano legale. Emmanuel Macron ha depositato una denuncia per "falso" contro la sfidante Marine Le Pen, responsabile secondo il leader di En Marche! della "diffusione di notizie false destinate ad avere conseguenze sull'esito del voto". La denuncia fa seguito a quanto detto da Le Pen ieri sera durante il dibattito, lasciando intendere che Macron avesse un conto segreto depositato presso una società offshore nei Caraibi. La procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare.

Quando negli ultimi minuti del confronto Macron ha accusato il Front National di essere il "partito degli affari", Marine Le Pen ha replicato glissando sull'argomento: "Spero non verremo a sapere che lei ha un conto offshore alle Bahamas". Come ha poi spiegato un comunicato dello staff di Macron, le insinuazioni di Le Pen prendono le mosse da documenti, circolati su forum stranieri e condivisi sui social network, che sarebbero “dei falsi evidenti”. "Sono quelle che noi chiamiamo 'fake news' – ha detto questa mattina Macron su France Inter – e la signora Le Pen le lancia, mentre dietro di lei le truppe di internet si mettono in azione".

La candidata del Front National ha riconosciuto questa mattina di "non avere prove" di quanto detto ieri. Durante un'intervista all'emittente radiofonica BFMTV/RMC Le Pen ha spiegato che si trattava di una domanda opportuna da porre: "Non dobbiamo sapere delle cose che lo riguardano prima che sia troppo tardi?". Nel corso della giornata, in visita presso l'azienda di trasporto Guisnel a Dol-de-Bretagne, Marine Le Pen è stata poi contestata con lanci di uova da un gruppo di manifestanti. Dol-de-Bretagne è una delle poche zone della Bretagna in cui il Front National ha raggiunto dei buoni risultati al primo turno delle presidenziali.

Intanto il candidato europeista ha ricevuto l'endorsement dell'ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama, che in un video ha detto: "Il successo della Francia è importante per il mondo intero. Ammiro la campagna condotta da Macron. Ha difeso i valori liberal, presentato una visione sull'importante ruolo che la Francia gioca in Europa e nel mondo e si è impegnato per un futuro migliore per milioni di francesi. Fa leva sulle speranze della gente, non sulle paure".