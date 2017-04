Trump ha qualche difficoltà a costruire il muro con il Messico

Donald Trump ha rinunciato a inserire i fondi necessari per costruire il muro al confine tra America e Messico nella manovra sul bilancio in approvazione questa settimana. Lo ha confermato Kellyanne Conway, consulente molto vicina al presidente, parlando con Fox News.

Rallenta così l'attuazione del programma di Trump, che del muro ha fatto una bandiera durante la sua campagna elettorale, mentre aumenta la pressione all'alba dei cento giorni di governo. Trump però rassicura, "non fatevi dire dai media fasulli che ho cambiato idea sul muro" ha twittato, "sarà costruito e fermerà droga e traffico di esseri umani".

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 aprile 2017

Il budget inserito nella manovra e poi escluso è di 4,1 miliardi di dollari: 1,5 miliardi per finanziare l'inizio dei lavori da attivare quest'anno e 2,6 miliardi per il prossimo, a fronte di una spesa totale stimata in 15-20 miliardi di dollari. L'idea sbandierata in campagna elettorale era di far pagare al Messico il conto per la costruzione della barriera, ma oltre confine hanno sempre chiarito di non aver intenzione di mettere un dollaro nel progetto.

Sul bilancio, secondo la Bbc, il presidente è stato messo con le spalle al muro dai Democratici: eliminare la richiesta dei fondi per il muro era l'unica condizione per far passare la manovra, che deve essere approvata entro la mezzanotte di venerdì. Il direttore del bilancio della Casa Bianca, Mick Mulvaney, ha detto che Trump aveva offerto ai Democratici di includere le sovvenzioni per l'Obamacare in cambio del finanziamento del muro, ma a quanto pare la trattativa non è andata a buon fine.