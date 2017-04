Perché la vittoria di Le Pen non è così improbabile come dicono

Il voto che deciderà il futuro della Francia, e forse anche quello dell'Europa, è uno scontro giocato sull'onda di sentimenti di rabbiosa rivalsa che si sono radicati nel tempo. Da dove attinge la speranza di vincere il ballottaggio di maggio la leader del Front National Marine Le Pen? Soprattutto dalla voglia di diventare la locomotiva di un processo di cambiamento profondo del sistema economico, politico e sociale. L'inizio di una “nuova” Francia. Roger Cohen, editorialista del New York Times, ha fatto un viaggio nel paese qualche giorno prima del voto del primo turno, quello che ha portato al momentaneo trionfo del partito di Emmanuel Macron, En Marche!, con un certo margine di vantaggio su Le Pen. Ma il reportage di Cohen sembra prospettare un esito elettorale alternativo a quello celebrato dai media in questi giorni: una vittoria di Le Pen, scrive sul Nyt, "è plausibile se non probabile".

I motivi sono diversi e vanno oltre quelli ampiamente individuati fino a oggi – primi fra tutti immigrazione e terrorismo. Intanto, la disaffezione verso gli schieramenti tradizionali, e oggi quasi indistinguibili, tra socialisti e repubblicani. Centrosinistra e centrodestra, almeno stando alle testimonianze raccolte da Cohen, non sono più considerati la medicina giusta per un'economia sofferente: mentre la disoccupazione è vicina al 10 per cento e quella giovanile è al 25 per cento, spiegano gli intervistati, il 31 per cento del pil è speso in welfare e sussidi che tutelano i privilegi di categoria piuttosto che favorire l'inclusione sociale. Ma i dati economici non bastano a spiegare il disagio che ha spinto a votare per il Front National.

Dalla Repubblica di Vichy al turbolento passato coloniale in Algeria, fino alla complessa integrazione dei musulmani e all'illusione di potere diluire le diversità religiose in una laicità effimera, passando per la vulnerabilità di fronte agli attacchi terroristici. Sono questi i tasselli di quello che Pascal Bruckner, incontrato da Cohen nel corso del suo viaggio, definisce il "masochismo francese". "Dopo il 1989 pensavamo che l'Europa sarebbe diventata francese. Ma il modello della Thatcher e quello tedesco hanno fatto molto meglio di noi. Così siamo entrati nella mediocrità", spiega lo scrittore francese.

La capacità di Le Pen è stata quella di sapere intercettare la rabbia, la perdita di un'identità nazionale, la sofferenza per la carenza di posti di lavoro. "Siamo a casa!", ripetono ora i sostenitori del Front National ai comizi del partito, quasi a volersi rimpossessare di un loro spazio vitale da cui fare rifiorire un orgoglio e un senso di appartenenza che partono dal 1539, quando re Francesco I dichiarò il francese lingua ufficiale del regno al posto del latino.

La retorica lepenista sta tutta nel superamento della classica scelta binaria tra destra e sinistra: i francesi, dice Marine, devono ora scegliere tra patriottismo e globalizzazione. Agli occhi degli elettori nazionalisti, Macron è l'icona di un sistema da distruggere perché ha già dimostrato di non sapere dare soluzioni alla crisi economica e a quella sociale. Nel curriculum del leader centrista ci sono un trascorso nella banca d'affari di Rothschild e un incarico come ministro dell'Economia di Hollande. Considerando che, secondo un sondaggio Ipsos del 2014, il 74 per cento dei lavoratori francesi vede la globalizzazione come una minaccia, emerge la contraddizione di fondo su cui il Front National vuole insistere nelle prossime due settimane per assicurare la vittoria finale a Le Pen.

"Il mondo politico oggi è una distesa di rovine", ha scritto il geografo francese Christophe Guilluy nel suo libro "La Francia della periferia", ed è su quei resti che Le Pen spera di coltivare la vittoria a maggio. Il cammino, nei piani del Front National, è questo: al ballottaggio gli elettori di Fillon voteranno Le Pen, mentre gli anti-liberisti di Mélenchon e di Hamon si rifiuteranno di piegarsi alla logica del voto utile a Macron. Il risultato sarà un aumento dell'astensionismo che garantirebbe a Le Pen di superare il 50 per cento.

I nodi della disoccupazione, dell'inclusione sociale, dell'integrazione dei musulmani e del radicalismo islamico, spiega Cohen, sono profondamente legati l'uno all'altro. L'efficacia della cura proposta dal leader di En Marche!, che si presenta come il disruptor liberista ed europeista in grado di invertire la rotta dell'immobilismo francese, non è scontata. Ma i francesi, conclude Cohen, "vivono meglio di quanto loro stessi vogliano ammettere e non sono in grado di fare fronte a un crescente senso di angoscia". Ed è su questo revanscismo frustrato che Le Pen può fare leva per diventare il prossimo presidente della Repubblica francese.