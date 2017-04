Macron vs Le Pen. Così si organizzano (e si dividono) le tribù elettorali francesi

Milano. La mappa elettorale della Francia è irriconoscibile, il rosa dei socialisti è praticamente scomparso (l’esagono con soltanto i voti del partito dell’attuale presidente François Hollande è di un bianco sfinente), il blu dei neogollisti è sbiadito, e invece ci sono il nero di Marine Le Pen, forte nel nord est e nel sud est, il rosso di Jean-Luc Mélenchon presente al sud, ma anche in molte altre parti del paese, e il colore della novità, quell’arancione-Macron che prima non c’era e ora c’è. Ma ora inizia la campagna elettorale per il secondo turno, la sfida tra “les deux France” come titola il Monde, Macron e Le Pen, e tutte le distinzioni e le sfumature sono destinate ad appiattirsi: o contro o a favore. Le varie tribù elettorali francesi – che sono state tratteggiate a meraviglia in un articolo sul Financial Times firmato da Simon Kuper – si devono riallineare. Hollande ieri ha dato il suo appoggio formale a Macron, dopo che il Partito socialista, in una riunione da lacrime, aveva votato all’unanimità per sostenere il fuoriuscito di En Marche!. Anche la destra si sta compattando attorno a Macron, dopo che lo sconfitto François Fillon, che ieri ha annunciato di non avere la “legittimità” per guidare i Républicains alle legislative di giugno, ha detto che la priorità è battere la destra estremista. Ma i sondaggisti, che escono finalmente trionfanti da un’urna, avevano visto giusto, dicono che ci sono incognite pericolose nella costruzione di quel “fronte repubblicano” che dovrebbe lasciar fuori dall’Eliseo il non-repubblicano Front national: L’astensione da un lato, imponderabile e spettrale, e Mélenchon, che ha ottenuto il 19,58 per cento dei voti, un filo meno di Fillon (al 20,01), e non ha dato indicazioni di voto.