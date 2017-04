Quello che si sa dell'attacco sugli Champs-Élysées

I fatti - Un uomo giovedì sera alle nove è sceso da una macchina in prossimità dei grandi magazzini britannici Marks & Spencer sugli Champs-Élysées nel centro di Parigi e, kalashnikov in mano, ha sparato a una pattuglia di poliziotti. Uno è morto, due sono rimasti gravemente feriti. Il terrorista è stato ucciso dalla polizia mentre cercava di darsi alla fuga. Nella sparatoria è stata ferita lievemente una turista straniera. La zona è stata prontamente chiusa e l'antiterrorismo ha subito preso il comando delle indagini. L'Isis ha rivendicato qualche ora dopo. Secondo fonti della polizia citata dai media francesi la procura antiterrorismo avrebbe emesso un ordine d'arresto nei confronti di una persona legata al killer ucciso. Non ci sono però conferme ufficiali a riguardo.

Reazioni e smentite - Nelle prime ore dopo l'attentato i media e le agenzie di stampa parlavano di un secondo agente deceduto, di altre sparatorie nei pressi degli Champs-Élysées, di complici in fuga e di massicce operazioni di polizia ad est della capitale. Notizie tutte smentite dal portavoce del ministero dell'Interno Pierre Henry Brandet. Al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, con il premier Bernarde Cazeneuve, il ministro dell'Interno Matthias Kekl ed il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha parlato anche François Hollande esprimendo vicinanza alle forze dell'ordine e indicando che la pista più probabile è quella del terrorismo. Il presidente francese ha annullato la visita in Bretagna: "Ho convocato un Consiglio di difesa per le 8", ha dichiarato ieri notte.

I principali candidati alle presidenziali francesi hanno annunciato di aver annullato i loro impegni elettorali, a due giorni dal primo turno di voto.

Cosa si sa dell'identità dell'attentatore - Lo Stato islamico nella rivendicazione ha attributo la paternità dell'attacco a un suo combattente dal nome di battaglia Abu Yusuf al-Beljiki, il belga. I media francesi avevano parlato di Youssef El Osri, un delinquente noto ai servizi segreti per la sua radicalizzazione, che su Telegram avrebbe dichiarato di "voler uccidere polizotti". Secondo il Parisien invece il libretto di circolazione trovato nell’Audi da cui è sceso l’assalitore sarebbe intestato a un trentanovenne di nome Karim. Non ci sono conferme ufficiali della polizia.