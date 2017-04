L'Osce boccia il voto in Turchia

All'indomani del referendum turco, la vittoria del “Sì” che accentra il potere nelle mani di Recep Tayyip Erdogan è messa in discussione sia all'interno della stessa Turchia che dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce).

L'organizzazione ha redatto una lunga relazione, che si può leggere qui, in cui spiega come la campagna referendaria sia stata fortemente squilibrata a favore del "Sì" tanto da non rispettare gli standard europei del Consiglio d'Europa e quelli internazionali in materia di libertà e di uguaglianza.

La posizione è stata esposta da undici esperti internazionali che hanno seguito da Ankara lo svolgimento del referendum fin dal 25 marzo. A capo della missione la politica italiana Tana de Zulueta, che ha riassunto la situazione spiegando che “la campagna per il 'Sì' ha dominato la copertura dei media e questo, insieme alle restrizioni dei media, all'arresto dei giornalisti e alla chiusura dei giornali, ha ridotto l'accesso degli elettori alla pluralità di punti di vista".

Le ragioni del “No”, spiega l'Osce, “sono state offuscate dalla posizione di alti funzionari pubblici che hanno equiparato i sostenitori del 'No' a fiancheggiatori del terrorismo”. Una condizione, questa, che ha portato anche a repressioni fisiche nei confronti di chi ha fatto campagna contro Erdogan. “In numerosi casi i sostenitori del 'No' sono stati costretti a subire interventi di polizia e si sono verificati violenti tafferugli durante i loro eventi".

Nel paese intanto si continua a contestare la vittoria del “Sì” sia con manifestazioni per strada che con tentativi istituzionali. Il principale partito di opposizione ha chiesto alla Commissione elettorale suprema (Ysk) di annullare l'esito del voto per le sospette irregolarità, ma il presidente dell'Ysk, Sadi Guven, ha fatto sapere che il voto è valido “senza alcun dubbio”. Sotto accusa sono specialmente le schede elettorali prive di timbro ufficiale, che secondo l'opposizione sono state utilizzate nel 37 per cento dei seggi. Guven però ha fatto sapere che le schede senza timbro sono state già ammesse in passato e che per questo sono da ritenersi valide.