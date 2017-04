In Turchia i Sì sono in leggero vantaggio

Dopo che sono stati scrutinati i tre quarti dei voti, in Turchia i Sì al momento prevalgono sui No, anche se di poco. I favorevoli agli emendamenti alla Costituzione proposti dal presidente Recep Tayyip Erdogan, secondo l'agenzia di stampa Anadolu che riporta dati non ancora ufficiali, sono il 51,4 per cento. I Sì nelle ultime ore sono in diminuzione mano a mano che arrivano i dati dalle coste dell'Egeo e dall'ovest. Alla conta mancano anche i voti dall'estero. Secondo l'emittente Haberturk l'afflusso alle urne è stato molto alto, intorno all'86 per cento. Intanto i partiti che si oppongono alla riforma costituzionale hanno segnalato alcuni brogli nelle ultime ore del voto e hanno già annunciato ricorsi.