La Corea del Nord rimane “osservata speciale”. Soprattutto dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Ed ora, a rendere la situazione ancora più tesa, arriva un nuovo allarme: il regime di Pyongyang starebbe lavorando ad un nuovo test nucleare, il sesto da maggio 2009. Che si annuncia come ancora "più potente" rispetto ai precedenti. La data prevista potrebbe essere quella di sabato 15 aprile, giorno dell'anniversario della nascita di Kim Il-sung, nonno dell'attuale leader Kim Jong-un. Dopotutto, sottolinea il New York Times, spesso il regime mette in mostra la propria "forza militare" in occasione di date particolari.

Trump vs Kim Jong-un. La guerra vera e quella mediatica in Corea del nord Per il presidente americano Pyongyang "cerca guai" e Washington agirà anche senza la Cina. Intanto il leader nordcoreano minaccia un "first strike", Seul minimizza. Occhio al 15 aprile

L'allarme nasce dall'analisi delle immagini satellitari effettuata dal gruppo 38 North (un gruppo di analisti che monitora ciò che accade in Nord Corera) che avrebbe mostrato una crescente attività nei pressi del Monte Mantap, la zona in cui sono stati condotti anche gli altri test. Sotto la montagna, infatti, si trova un complesso sistema di tunnel scavati per far detonare gli ordigni nucleari.

Trump non sa che fare, sembra un supereroe della tv da reality show Il presidente è confuso e conferma di essere un pericolo per la pace, per la leggibilità della politica e per la decenza dell’America

Gli scienziati del laboratorio di Los Alamos, analizzando le foto dei detriti, hanno recentemente concluso che la montagna potrebbe sopportare un'esplosione della potenza di 282 kilotoni, 20 volte più forte di quella che distrusse Hiroshima.