Quasi 100 migranti sono annegati al largo della Libia

Secondo le autorità libiche, quasi cento migranti sono morti dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano è affondata al largo delle coste del paese nordafricano, a meno di 10 chilometri da Tripoli. A riferirlo è il portavoce della Guardia costiera della Libia, Ayoub Qassem, che ha raccolto la testimonianza di 23 uomini tratti in salvo di fronte alla zona di Qarqaresh, a ovest della capitale.

I superstiti hanno detto che il gommone è partito dalla Libia con a bordo circa 120 persone. Tra i 97 dispersi, ha spiegato Qassem, ci sarebbero quindici donne e cinque bambini. Per il momento nessun corpo è stato ancora recuperato e le operazioni di ricerca continuano, ma con poche aspettative. È stata raggiunta invece l’imbarcazione, ritrovata con il fondo completamente danneggiato.

La Libia, ricorda Reuters, è il principale punto di partenza per i migranti che sperano di raggiungere l'Europa via mare e più di 150mila persone hanno tentato di attraversare il Mediterraneo ogni anno negli ultimi tre anni. Dall’inizio dell’anno ad ora almeno 590 persone sono morte o sono scomparse lungo la costa libica, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).