Attentato a Stoccolma, l'uomo fermato potrebbe essere l'autista del camion

L'uomo arrestato ieri sera nel sobborgo di Märsta a nord di Stoccolma potrebbe essere l'autista del camion che nel pomeriggio ha investito diverse persone lungo Drottninggatan, una delle principali vie dello shopping nel centro della capitale svedese. A dirlo all'agenzia France Presse è stato il portavoce della polizia, Lars Bystrom.

#BREAKING Swedish police suspect arrested man was driver in truck attack — AFP news agency (@AFP) 8 aprile 2017

Al momento, spiega Bystrom, gli inquirenti sospettano si tratti di lui. L'uomo arrestato, infatti, sarebbe lo stesso dell'immagine, ripresa da una telecamera di sorveglianza, e diffusa ieri dalla polizia subito dopo l'attacco. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet e la Radio Svedese, si tratterebbe di un uzbeko di 39 anni con simpatie verso l'Isis. Ma la notizia manca di conferme ufficiali. Così come manca di conferme ufficiali il fatto che la polizia abbia arrestato, nella notte, un'altra persona. Una fonte della polizia, parlando con la televisione svedese SVT, ha detto che all'interno del camion è stata ritrovata una bomba artigianale.

Confermato invece al momento il bilancio delle vittime, 4, e dei feriti, 15. Nove di loro sono ancora ricoverate. Le autorità svedesi, al momento, non hanno voluto fornire indicazioni sulle condizioni. Tra i feriti anche due bambini, uno dei quali ha già lasciato l'ospedale.

L'attentato si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15 quando un camion che di proprietà di un'azienda che produce birra ha imboccato Drottninggatan ad alta velocità. Dopo aver investito diverse persone il mezzo, che era stato precedentemente rubato, si è schiantato contro la vetrina del centro commerciale Ahlens e c'è stato anche un principio di incendio. Poche ore dopo l'incidente il primo ministro svedese, Stefan Löfven, ha detto che tutti gli elementi facevano pensare ad "un attentato terroristico".

Al momento la via dell'attacco, Drottninggatan, è in gran parte chiusa. Anche se la polizia invita a non recarsi in centro, moltissime persone stanno portando fiori in onore delle vittime. Sul posto si sono recati anche il vicepremier Isabella Lövin e il ministro dell'Istruzione, Gustav Fridolin. Il sindaco di Stoccolma, Karin Wanngård, anche lei presente sulla scena dell'attentato, ha detto che "questo è un attacco alla nostra società, a Stoccolma e a tutti gli abitanti della città". In tutto il Paese le bandiere sono a mezz'asta mentre presso il municipio della Capitale è disponibile un libro per tutti coloro che voglio scrivere le loro condoglianze.