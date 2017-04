Il Senato Usa conferma la nomina di Gorsuch alla Corte Suprema

Il Senato Usa ha confermato la nomina di Neil Gorsuch alla Corte Suprema. Lo ha fatto dopo che la minoranza democratica guidata da Chuck Shumer aveva provato in tutti i modi a bloccare il giudice scelto da Donald Trump. Lo ha fatto dopo che i Repubblicani, proprio per superare l'ostruzionismo Dem, avevano fatto valere “l'opzione nucleare”, cioè una modifica dei regolamenti per consentire la possibilità di approvare la nomina con un numero di voti inferiore alla maggioranza qualificata di 60. Così, con 52 voti favorevoli e 48 contrari, Gorsuch ha ottenuto, dopo quasi 30 ore di dibattito il via libera.

La nomina di Gorsuch alla Corte Suprema mette in difficoltà i liberal Trump punta su un giudice “al di sopra di ogni sospetto”, che rifugge dall'attivismo giuridico come il predecessore Scalia