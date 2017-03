L'America mette al bando la Vespa?

Dagli scooter Vespa all'acqua minerale San Pellegrino e Perrier al formaggio Roquefort. Sono circa 90 i prodotti europei nella black list americana, su cui il presidente Trump starebbe valutando di imporre dazi pari al 100 per cento del valore dei prodotti, raddoppiandone in questo modo il prezzo di vendita. La notizia è stata riportata questa mattina dal Wall Street Journal, secondo cui all'origine della decisione ci sarebbe una vecchia questione sull'importazione di carne americana in Europa.

Il caso dell'importazione delle carni americane risale al 1996, quando gli Usa sollevarono la questione. L'accusa all'Europa era di non accettare la carne di manzo per via dei presunti ormoni con cui venivano alimentati gli animali americani, vietati da Bruxelles. Persino l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) si è pronunciata a favore degli Usa nel 2008, portando l'Europa a scendere a compromessi con Washington l'anno successivo. Dal 2009 è infatti in vigore un piano che consente l'importazione della carne americana, purché non trattata con ormoni. Tuttavia, secondo i produttori americani, i mercati europei non avrebbero mai dato sufficiente seguito all’accordo perché la quota di importazione prevista non è riservata solo all'America ma si divide con altri paesi terzi, spiega il Sole 24 Ore.

A farne le spese sarebbero oggi circa 90 prodotti europei, al vaglio del Dipartimento del Commercio americano. È vero che Trump ha spiegato fin dalla sua campagna elettorale di voler imprimere una svolta protezionista sull’economica americana, ma il provvedimento arriva un po' a sorpresa perché finora il presidente aveva parlato solo di un inasprimento nelle relazioni economiche con la Cina e con il Messico, senza menzionare l’Europa.

Intanto, tra i primi effetti del provvedimento, il gruppo Piaggio che produce la Vespa questa mattina ha perso quota in Borsa (-3,37 per cento) dopo le indiscrezioni del Wsj.