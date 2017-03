Dalle 12,30 inizieranno i due anni che porteranno alla Brexit

Oggi alle 13.30, Sir Tim Barrow, l’ambasciatore britannico a Bruxelles, consegnerà a Donald Tusk e a tutta la Commissione europea la lettera con cui il premier Theresa May attiva l’articolo 50 del Trattato di Lisbona, dando formalmente avvio all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

A nove mesi dal referendum del 23 giugno che aveva decretato la vittoria del Leave e a una settimana dalla decisione di May di dare avvio alla procedure di uscita inizieranno dunque i due anni necessari per permettere alle autorità europee e britanniche di stabilirne i termini e le modalità di uscita del Regno Unito dalla Ue. Se tutto si svolgerà secondo i tempi previsti dalle procedure europee, la Brexit dovrebbe avvenire nel marzo 2019.

Le tappe:

Intanto ieri il Parlamento di Edimburgo ha approvato con 69 voti a 59 un referendum bis per l’uscita della Scozia dal Regno Unito. Nicola Sturgeon, il first minister, ha detto che verosimilmente si potrà tenere tra l’autunno del 2018 e la primavera del 2019. "Questo non è il momento", è stata la risposta di Theresa May, secondo cui sarebbe una distrazione dalla trattativa con Bruxelles e non permetterebbe agli scozzesi di decidere conoscendo il risultato di quella trattativa e le conseguenze anche per la loro regione.