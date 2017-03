Rubata a Berlino una moneta da un milione di dollari

Una cosa è sicura: portarla via non deve essere stata un'impresa facile. Infatti anche se si tratta solo di una moneta, ha un diametro di 53 centimetri e pesa 100 chilogrammi. Per la precisione 100 chilogrammi di oro purissimo (999.99/1000). È la "Big Maple Leaf", riproduzione di una moneta canadese con un ritratto ti Elisabetta seconda su un lato, e la classica foglia d'acero dall'altro. Il valore inciso è quello di un milione di dollari ma ai prezzi attuali dell'oro si calcola ne valga 4,5.



Poco prima dell'alba dei ladri si sono introdotti nel Bode Museum di Berlino (dove la moneta si trovava dal 2010) e l'hanno rubata. Gli investigatori hanno trovato una scala. Un portavoce della polizia, Stefen Petersen, ha detto che i ladri sono arrivati intorno alle 3.30 e sono fuggiti prima dell'arrivo della polizi