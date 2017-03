L'uomo che ha tentato di investire dei pedoni ad Anversa è accusato di terrorismo

L'uomo che ieri ad Anversa ha tentato di investire decine di passanti in una via del centro della città è accusato di tentato omicidio a carattere terroristico, lesioni di natura terroristica e violazione delle leggi sul porto d'armi.

I capi di imputazioni formulati dalla procura federale belga lasciano intendere che secondo gli inquirenti esistono motivi validi per ritenere che Mohamed R., questo il nome del guidatore diffuso ieri dalla polizia, non fosse semplicemente sotto l'effetto dell'alcol. La polizia belga è riuscita a fermare l'uomo che era alla guida di una Peugeot rossa e che aveva precedenti per guida in stato di ebrezza. Dopo un breve inseguimento Mohamed R. è stato catturato e interrogato. Nella sua auto gli agenti hanno ritrovato coltelli, una pistola e un bidone contenente un prodotto ancora da identificare.

Ieri, il capo della polizia di Anversa, Serge Muyters, ha detto alla stampa che l'uomo, classe 1977, è un francese di origine nordafricana domiciliato in Francia.