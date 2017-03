Cosa sappiamo dell'attacco terroristico a Londra

Continua l’indagine sull’attacco terroristico avvenuto davanti al parlamento britannico a Londra.

Scotland Yard ha dichiarato l'attacco a Westminster, avvenuto intorno alle 14:40 (ora di Londra), "un atto terroristico". Cinque persone sono morte: quattro vittime, tra cui un poliziotto, e l'attentatore. Circa 40 altre persone sono rimaste ferite. Diversi sono ancora in ospedale per lesioni gravi, compresi due agenti di polizia.

L'aggressore ha guidato un suv Hyundai i40 grigio sul marciapiedi del ponte di Westminster, uccidendo due persone, prima di schiantarsi al di fuori del parlamento e cercando di entrare nel complesso, armato di coltello. L'attentato è avvenuto nel giorno in cui Bruxelles commemora il primo anniversario degli attentati rivendicati dallo Stato islamico in cui morirono 32 persone. La dinamica dei fatti di Londra è poco chiara, ma è evidente l'analogia con la tecnica del veicolo sulla folla usata negli attacchi di Nizza e Berlino.

L'assalitore ha accoltellato un agente di polizia disarmato che poi è morto per le ferite riportate, prima che un agente armato sparasse all’attentatore, uccidendolo. L'agente di polizia ucciso era il 48enne Keith Palmer, 15 anni di servizio nella sezione Protezione parlamentare e diplomatica. Aveva moglie e figli, ha detto la polizia.

Gli investigatori credono di sapere l'identità dell'attentatore. Si pensa abbia agito da solo, pur essendo stato "ispirato dal terrorismo islamico internazionale." La sicurezza britannica sta comunque studiando la possibilità che avesse dei soci. Nella notte, decine di poliziotti armati hanno compiuto una perquisizione in un'abitazione a Birmingham, in Hagley Road, isolando parte della città per circa tre ore. Lo riferisce il quotidiano britannico Guardian che nota anche come ieri sera la Bbc aveva dichiarato che il suv usato per l'attacco potrebbe essere stato noleggiato a Birmingham. Nel blitz la polizia avrebbe arrestato tre persone sospette.

Il primo ministro Theresa May ha descritto l'attacco come "malato e depravato" e ha detto che non pregiudicherà i valori britannici. Il Parlamento si riunirà come di consueto giovedì, ha detto il premier. May è stata evacuata a pochi minuti dal palazzo del parlamento e portata a Downing Street. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto in una dichiarazione video che i "londinesi non saranno mai intimoriti dal terrorismo".

May ha convocato il comitato d'emergenza Cobra, per discutere la situazione con i ministri del suo governo. Il livello di allerta nel Regno Unito era stato alzato a "severo" (il secondo più alto, cioè attacco molto probabile) dopo gli attentati di Parigi, nel novembre 2015. Nel novembre scorso i servizi segreti interni avevano segnalato 12 complotti sventati negli ultimi tre anni.

Le foto dall'interno del parlamento inglese dopo l'attentato a Londra Il parlamentare Barry Sheerman su Twitter sta testimoniando cosa sta accadendo all'interno del Palazzo di Westminster

Tre studenti di scuole superiori in lingua francese, quattro studenti universitari britannici e due romeni sono stati tra i feriti quando l'attentatore ha guidato tra i pedoni. Cinque turisti della Corea del Sud e una donna tedesca residente in Australia sono stati identificati tra i feriti. Anche una ragazza bolognese di 28 anni è rimasta leggermente ferita: ha riportato escoriazioni durante il parapiglia scatenato dall'auto contro la folla sul ponte di Westminster. Un'altra donna romana, di cui non è stata segnalata l'identità per ragioni di privacy, è stata invece ricoverata in un ospedale diverso rispetto alle altre vittime che sono state portate al St. Thomas. Una donna è caduta o ha saltato dal ponte nel Tamigi. È stata salvata ma ha subito gravi ferite.

L'area è stata bloccata e chiusa a tutte le navi tra l'Embankment, Vauxhall e il Palazzo di Westminster e gli edifici vicini sono stati perquisiti dalla polizia. Alcuni parlamentari sono rimasti confinati alla camera di Comuni per quasi cinque ore dopo che l'attività parlamentare è stata sospesa.

Il momento della sparatoria davanti a Westminster. VIDEO Le immagini catturate da un turista mentre la polizia apre il fuoco davanti al parlamento britannico

I leader mondiali hanno condannato l'attacco e offerto condoglianze. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con Theresa May e promesso il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti al Regno Unito nel rispondere all'attacco. Gentiloni: "Fianco a fianco nella condanna e nella ferma risposta al terrorismo".

I media britannici hanno smentito che il responsabile dell'attacco fosse il predicatore Abu Izzadeen, all'anagrafe Trevor Brooks. Channel 4 per prima aveva diffuso la notizia. L'avvocato dell'uomo ha fatto sapere all'emittente che il predicatore è attualmente in carcere.