La polizia comunica il nome dell'attentatore di Londra: si chiama Khalid Masood

La polizia britannica ha comunicato il nome dell'attentatore di Londra: si chiama Khalid Masood, ha 52 anni, è nato nel Kent ma ha vissuto nel West Midlands. Masood, che è stato ucciso dalle forze di sicurezza prima che facesse irruzione nel palazzo del Parlamento di Westminster armato di coltello, era già noto all'intelligence britannica. Tuttavia, come confermato dalla premier Theresa May, l'uomo era considerato una figura periferica tra i soggetti a rischio radicalizzazione e i servizi segreti non erano a conoscenza di indizi concreti su attentati imminenti pianificati da Masood. L'uomo era già stato accusato per altri reati, tra cui possesso di armi e violenza a pubblico ufficiale. E' stato incriminato una prima volta nel 1983, mentre l'ultima sua condanna risale al 2003. Non risultano invece precedenti per terrorismo.

Le indagini di Scotland Yard proseguono per capire in particolare i legami che Masood aveva con gli ambienti dell'islam radicale e per scoprire l'identità di eventuali complici. Oggi, lo Stato islamico ha rivendicato l'attentato e a Birmingham la polizia ha arrestato otto persone coinvolte nell'attacco a Westminster.