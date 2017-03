Un uomo su un'auto investe decine di persone a Londra. Per Scotland Yard è terrorismo

[articolo aggiornato alle 20,49] Un attacco che Scotland Yard ha definito terroristico ha colpito Londra. Fuori dal parlamento inglese un uomo ha accoltellato un agente, che è morto a causa delle ferite riportate. L'assalitore è stato ucciso dalla polizia. Poco prima una macchina ha investito lungo il Westminster bridge una dozzina di persone, riferisce Reuters, delle quali due sono morte. Mark Rowley, agente della Polizia metropolitana, ha detto che l'attentatore ha agito da solo mentre il numero dei feriti sarebbe di circa una ventina, compresi i tre agenti che hanno fronteggiato l'uomo. Un medico del St. Thomas Hospital, citato dal Guardian, ha detto che alcuni dei feriti sarebbero in condizioni "catastrofiche".





I parlamentari erano riuniti per una riunione con la premier Theresa May che, subito dopo gli spari, ha sospeso la seduta ed è stata portata al sicuro a bordo di un'auto. Gli altri membri del parlamento sono stati trattenuti per oltre quattro ore all'interno dell'edificio insieme a molti uomini della polizia. La loro evacuazione è stata ritardata a causa dei lavori degli artificieri su una sospetta bomba, come ha riferito la Bbc. Le forze dell'ordine hanno formato un cordone di sicurezza attorno all'area del Parlamento e alla vicina fermata della metro, prima di lasciare andare le centinaia di persone che aspettavano all'interno di Westminster.

Le foto dall'interno del parlamento inglese dopo l'attentato a Londra Il parlamentare Barry Sheerman su Twitter sta testimoniando cosa sta accadendo all'interno del Palazzo di Westminster

Testimoni, tra i quali il pugile Maurizio Stecca presente sul luogo e intervistato da Rai News 24, hanno parlato di un uomo armato di coltello che si aggirava nel palazzo, sebbene non siano giunte conferme da Scotland Yard. Raggiunto dalla stampa sul luogo, il comandandante Harrington della polizia metropolitana di Londra ha confermato che ci sono diversi feriti gravi. "Chiediamo a tutti i cittadini in possesso di immagini, video o informazioni di chiamare subito la polizia" ha detto Harrington, rassicurando sul fatto che ci saranno ulteriori uomini armati in città durante la serata. "L'evento - ha proseguito - è stato dichiarato un incidente terroristico". Al momento non ci sono state rivendicazioni.

Nelle foto l'uomo che ha eseguito l'attacco

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 marzo 2017

Secondo la Bbc vicino al Palazzo del Parlamento c'è una vettura sospetta ferma e circondata dalle forze di sicurezza. Un testimone ha riferito alla Bbc di avere visto decine di persone scappare dal ponte di Westminster "come se stessero fuggendo da qualcosa". Poi, una volta arrivati davanti a uno degli ingressi al Palazzo del Parlamento, quello di Carriage Gate, "un uomo si è staccato dalla folla. Sembrava avere in mano un grande coltello da cucina" e nel tentare di entrare dentro l'edificio la polizia gli ha sparato.