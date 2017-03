È Tokyo la città più onesta del mondo. O meglio, secondo Bloomberg, “may be”. Non è una classifica in salsa grillina e nemmeno un'agiografia dei giapponesi, ma un bel titolo che poggia su un dato probabilmente unico: l'anno scorso 3,67 miliardi di yen (32 milioni di dollari) di contanti perduti sono stati consegnati all'ufficio oggetti smarriti della polizia di Tokyo, e tre quarti di quel denaro è tornato in mano ai legittimi proprietari. Peraltro la portata dei soldi che fa questo particolare giro è in costante aumento dal 2009.

Il dato spiega due cose: la devozione al contante dei giapponesi e il loro innegabile senso civico. Nel 2015 circolavano circa 103 miliardi di yen cash, più o meno 900 milioni di dollari, il livello più alto tra le 18 nazioni e regioni sviluppate prese in esame dalla Bank of Japan per un report pubblicato lo scorso febbraio. I fatti messi in fila da Bloomberg, al di là delle analisi macroeconomiche e della mitologica sovranità monetaria che non c'entra nulla in questo contesto, suggeriscono che avere grandi quantità di contanti in Giappone non comporta chissà quali rischi: c'è poca criminalità e praticamente nessuna paura di essere derubati.

A Tokyo, una delle città con la più alta densità del mondo, non è inusuale lasciare incustoditi gli iPhone nuovi sulle sedie dei locali per andare a ordinare al banco. E anche gli oggetti personali apparentemente più inutili vengono messi da parte dai gestori nell'eventualità che qualcuno torni per riprenderseli. Culture and ethics education, stupid: “Le scuole giapponesi propongono corsi di etica e morale grazie ai quali gli studenti imparano a immaginare i sentimenti di chi perde soldi o beni, per cui non è raro vedere bambini che portano una moneta da 10 yen in un ufficio della polizia”, spiega Toshinari Nishioka, ex poliziotto che oggi insegna alla Kansai University of International Studies.

In più c'è l'ulteriore riprova che premiare è meglio di punire per orientare i comportamenti. La legge giapponese prevede che chi trova del denaro deve consegnarlo alla polizia, dopodiché ha diritto a ricevere una ricompensa tra il 5 e il 20 per cento dei soldi se il proprietario viene a riprenderseli, e addirittura tutto il denaro se nessuno li reclama entro tre mesi.