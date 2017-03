Attacco con ascia alla stazione di Dusseldorf. Almeno 5 feriti, due arresti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco compiuto con un'ascia nella stazione centrale di Düsseldorf, in Germania. L'attacco è avvenuto alle 21 circa di giovedì. Una persona è stata arrestata, ha confermato la polizia locale che ha corretto l'informazione precedente in cui si dichiaravano due fermi. Le autorità non hanno però escluso la possibilità che altri aggressori siano ancora in fuga. Non ci sono notizie di persone uccise. Immagini dalla scena condivise sui social media mostrano la stazione transennata dalla polizia con alcuni elicotteri che pattugliano la zona. "Non possiamo ancora dire se si tratti o no di terrorismo", ha detto un portavoce della polizia a Reuters e ha aggiunto che non c'è nessuna seria minaccia di ulteriori attacchi.

Testimoni riferiscono alla Bbc di aver visto persone ferite in terra: stava arrivando un treno quando molti hanno iniziato a gridare che c'era un uomo con un'ascia. Un reporter del giornale tedesco Der Spiegel che è presente sulla scena ha detto che la situazione sta tornando alla calma. Hauptbahnhof è la stazione ferroviaria principale della città di Düsseldorf, a nord di Colonia e vicino al confine con Olanda e Belgio.

Anche se l'attacco di giovedì notte non è stato rivendicato né indicato dalle autorità come atto terroristico, l'allerta sicurezza in Germania rimane alta dopo l'attentato al mercatino di Natale a Berlino del 19 dicembre 2016, che ha causato la morte di 12 persone e 56 feriti. Il 2 giugno 2016 la procura federale di Dusseldorf ha comunicato l'arresto di tre siriani sospettati di pianificare attacchi terroristici in nome dello Stato islamico nella città tedesca. L'attacco era stato sventato grazie alle informazioni fornite da un quarto elemento della presunta cellula, già detenuto in Francia. Il primo febbraio scorso invece la polizia tedesca ha arrestato un uomo sospettato di aver compiuto un attacco dinamitardo nella stazione Wehrhahn di Dusseldorf 17 anni fa. Un ordigno artigianale era esploso nel luglio 2000 e ferito dieci persone, quasi tutti immigrati ebrei provenienti dall’ex Unione sovietica. Una delle vittime, incinta, aveva perso il bambino.

Quest'estate poi la Germania era stata al centro di una serie di attacchi: il 18 luglio un profugo pakistano ha ferito 4 persone su un treno vicino a Wuerzburg prima di essere eliminato dalla polizia. Il 22 luglio a Monaco di Baviera il 18enne tedesco-iraniano David Sonbody ha sparato in un centro commerciale, ucciso 9 persone e ferite 25 prima di suicidarsi. Il 24 luglio un kamikaze siriano che aveva giurato fedeltà al Califfato ha fatto esplodere uno zaino imbottito di esplosivo ad Ansbach, in Baviera, ferendo 15 persone. L'unica vittima dell'attentato era stato lo stesso jihadista.