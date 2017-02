Esplosione in una centrale nucleare in Francia, ma "non ci sono rischi"

Questa mattina, intorno alle 9.40, si è verificata un'esplosione nella centrale nucleare francese di Flamanville, nella Bassa Normandia, nord-ovest del paese. Olivier Marmion, direttore di gabinetto della prefettura locale, ha precisato che ci sono soltanto “cinque persone leggermente intossicate dal fumo”, come riferisce anche il Monde. La prefettura inoltre assicura che non ci sono rischi di contaminazione nucleare, specificando che “l'incidente si è già concluso” verso mezzogiorno.

Il Figaro ha ottenuto da Électricité de France, azienda proprietaria della centrale, altre rassicurazioni sull'assenza di rischi sia per la centrale sia per l'ambiente circostante. Edf ha chiarito in una nota che l'incendio è avvenuto nella sala macchine dell'unità 1, fuori dalla zona di pericolo dove si trovano i due reattori da 1.300 megawatt ciascuno, ed è stato immediatamente “tenuto sotto controllo” dalle squadre della centrale stessa. Pur confermando l'assenza di pericoli, i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno invece fatto riferimento a “un'esplosione nel cuore” della centrale. Nell'impianto è in costruzione anche un terzo reattore, i cui lavori saranno conclusi entro l'anno prossimo.