Blitz antiterrorismo in Germania. Fermato un tunisino sospettato per l'attacco al museo del Bardo

Circa 1.100 poliziotti nella notte hanno fatto irruzione in 54 abitazioni tra Francoforte sul Meno, Darmstadt, Berlino, Magonza e Wiesbaden. L’obiettivo era quello di smantellare una estesa rete che assicurava accoglienza e protezione agli estremisti islamici presenti in territorio tedesco, ha riferito il ministro dell’Interno Peter Beuth.

Le operazioni riguarderebbero una cellula di 16 persone di età compresa fra i 16 e i 46 anni sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche. Tra gli arrestati, ha reso noto la procura federale tedesca, anche un tunisino di 36 anni accusato di essere un reclutatore per conto dello Stato Islamico e ricercato in Tunisia per il suo presunto coinvolgimento nell'attacco del 18 marzo 2015 al museo del Bardo in cui morirono anche quattro italiani.