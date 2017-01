Sparatoria in una moschea di Quebec City. Cinque morti

Uomini armati hanno ucciso cinque persone e ne hanno ferite 8 nella moschea di Quebec City. Secondo l’emittente CBCNews, decine di fedeli erano riuniti all'interno della Centro culturale islamico della città canadese per la preghiera della sera quando, poco prima delle 20 ora locale, è iniziata la strage con armi da fuoco. Le vittime sono tutti uomini, tra i 35 e i 70 anni. La polizia parla di due arresti, uno dei quali dopo un caccia all'uomo terminata vicino alla zona dell'Ile d’Orleans, e della possibile esistenza di un terzo sospetto.

Le forze dell'ordine non hanno ancora fornito alcuna motivazione dell'attacco né hanno confermato il numero delle vittime, ma il premier canadese Justin Trudeau ha descritto la strage come un "attacco terroristico contro i musulmani", riferisce la Bbc. Trudeau ha detto di aver appreso la notizia con "shock tremendo, tristezza e rabbia". "Condanniamo questo attacco terroristico contro i musulmani in un centro di culto e rifugio", ha dichiarato Trudeau. "Mentre le autorità continuano ad indagare e i dettagli sono ancora da confermare, è straziante assistere a tanta violenza insensata. La diversità è la nostra forza e la tolleranza religiosa è un valore che noi, come canadesi, abbiamo a cuore".

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 gennaio 2017

Un testimone ha detto a Reuters che almeno due uomini armati hanno sparato contro circa 40 persone all'interno del Centro culturale islamico di Quebec City. "Perché succede qui? Questa è una barbarie", ha detto il presidente della moschea, Mohamed Yangui. Un testimone ha visto una squadra speciale della polizia entrare nella moschea di tre piani. Yangui, che non era all'interno dell’edificio quando si è verificata la strage, ha detto che ha ricevuto chiamate frenetiche da parte di persone presenti. Non sa quanti sono i feriti, ma sono stati già portati in diversi ospedali in tutta Quebec City. L’attacco è avvenuto dopo l’annuncio di Trudeau a proposito del fatto che il Canada accoglierà i rifugiati respinti dall’America, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso il programma di accoglienza e ha sbarrato temporaneamente gli ingressi da sette nazioni a maggioranza musulmana.

Come la Francia, anche il Quebec sta cercando un modo di conciliare la propria identità laica con una popolazione musulmana in aumento, in particolare dal nord Africa. Gli episodi di islamofobia sono aumentati in Canada negli ultimi anni. Nella vicina provincia di Ontario, una moschea è stata data alle fiamme nel 2015, dopo l’attacco jihadista di Parigi. E nel giugno 2016 una testa di maiale era stata lasciata sulla soglia del centro culturale attaccato oggi.