A ogni voto una sorpresa, e questa è la volta di Benoît Hamon, ex ministro dell'Istruzione francese che nell'ultima fase delle primarie socialiste francese ha conquistato l'attenzione dell'elettorato di sinistra. Reddito di cittadinanza a 750 euro, 32 ore lavorate invece che 35, marjuana libera: questi sono gli slogan di Hamon, che è sempre stato considerato un peso leggero (dallo stesso presidente François Hollande) e che invece costringe Manuel Valls, ex premier, al secondo posto.

La star della sinistra radicale, Arnoud Montebourg, è terzo, lontanissimo, e la sua sconfitta un po' pesa sul suo destino di leader dei radicali à la Piketty. Con aria tranquilla, Montebourg si è presentato davanti ai giornalisti e ha detto di sostenere Hamon, l'unico in grado di riportare i socialisti all'Eliseo.

In realtà secondo gli analisti questo salto a sinistra con un leader però meno visibile non fa che aiutare chi dai socialisti è uscito per tempo: Emmanuel Macron, leader del movimento En Marche. I media europei – soprattutto inglesi – stanno prendendo sul serio l'azzardo dell'ex ministro dell'Economia, che viene rilanciato come l'ultimo europeista di Francia. Se Manuel Valls, che sta vivendo un momento molto difficile (secondo al primo turno, ma soprattutto scaricato dai pesi massimi del Ps, in un susseguirsi di tradimenti che spiega perfettamente lo stato dei socialisti oggi), non riesce a fermare Hamon, il candidato del Ps alle presidenziali risulterebbe sbilanciatissimo a sinistra.

Va bene per lo sbilanciato a destra François Fillon, sostiene il team di Hamon, a estremismo estremismo e mezzo. Ma nel conto mancano gli outsider: Macron, che guadagna il voto della sinistra e della destra moderata, come è esattamente il suo intento. E poi la solita Marine Le Pen, ispiratissima a Coblenza con gli altri partner europei, pronta a non farsi scappare l'occasione di entrare a far parte degli sconvolgimenti globali, dopo la Brexit, e dopo Trump.