Un aereo con 118 persone a bordo è stato dirottato su Malta

Un aereo con 118 persone a bordo è stato dirottato ed è atterrato a Malta. Secondo i media maltesi il volo, Afriqiyah Airways

A320, era impegnato in una rotta interna libica tra Sebha e Tripoli, è sotto il controllo di due uomini che dicono di essere armati di una granata e di essere pronti a farlo esplodere. In un tweet, il premier Joseph Muscat scrive su Twitter: "Informati di potenziale situazione di dirottamento di un volo interno libico dirottato su Malta. Operazioni di sicurezza ed emergenza in stand by". A bordo dell'aereo ci sono 111 passeggeri e sette membri dell'equipaggio e l'aeroporto al momento è chiuso sia per i voli in arrivo sia per quelli in partenza.

Secondo Times of Malta, i sequestratori si sono identificati come sostenitori di Gheddafi e hanno avanzato delle richieste, al momento sconosciute, alle autorità maltesi. Solo