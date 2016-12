“L'Italia c'è, la nostra attenzione resta massima e le minacce non vanno sottovalutate”, dice Paolo Gentiloni dopo che Anis Amri, il killer di Berlino, è stato ucciso da un poliziotto a Sesto San Giovanni. Il presidente del Consiglio, che ha prontamente informato della notizia la cancelliera tedesca Angela Merkel, si dice “fiero” delle forze dell'ordine, dell'intelligence e dell'agente Cristian Movio, ferito a una spalla nello scontro a fuoco in modo non grave.

Sul fronte della sicurezza “abbiamo registrato una convergenza parlamentare larga. Sicurezza e coesione devono andare di pari passo: un paese troppo lacerato rischia di essere un paese meno sicuro. È la lezione di decenni, dovremmo averla imparata ed è una lezione più che mai attuale in questi giorni e in queste ore”, sottolinea Gentolini, che rivolge “gratitudine speciale al giovane agente in prova Cristian Movio, rimasto ferito, e al suo collega Luca Scatà. Due agenti che hanno mostrato coraggio e capacità professionale notevole”. Il premier, poi, ribadisce “l'importanza di un accresciuto controllo del territorio, della collaborazione tra le diverse forze di sicurezza e le forze armate. La collaborazione va aumentata anche a livello internazionale”. Anche il ministro degli Esteri Angelino Alfano esulta su Twitter: “Un successo dopo l'altro! Siamo un grande Paese! Abbiamo una grande Polizia! W l'Italia!”.











Ad Alfano fa eco Marco Minniti: il ministro dell'Interno ha spiegato in conferenza stampa che l'operazione di questa notte si è svolta “in totale sicurezza” e che l'Italia “deve essere orgogliosa del suo dispositivo di sicurezza. L'equipaggio volante ha resto uno straordinario servizio al paese”. Un pensiero particolare all'agente Cristian Movio: “Gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione e di buon Natale dicendogli che grazie a lui gli italiani passeranno un Natale più felice”. Anche perché “questa scheggia impazzita, una persona pericolosissima, se libera di portare avanti la latitanza non è escluso che avrebbe potuto portare a termine altri attentati”, commenta il questore di Milano, Antonio De Iesu, riferendosi ad Anis Amri.