La strage di lunedì a Berlino (ancora non rivendicata dall'Is) è stato l'ultimo atto dell'aggressione jihadista all'Europa. Dalla formazione dello Stato islamico nel giugno del 2014 per 11 volte attentatori islamisti hanno colpito il territorio europeo con armi da fuoco, da taglio e bombe. In questa time-map ripercorriamo le tappe di questo attacco: