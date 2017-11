La web tax divide il Pd. Il dibattito sul Foglio

Web tax sì, web tax no. Sul Foglio di martedì 28 novembre avevamo pubblicato alcune analisi per spiegare gli “effetti collaterali” della tassa sull'economia digitale. Il deputato Pd Giampaolo Galli ha spiegato come a pagare le conseguenze del fardello sarebbero le piccole e medie imprese italiane, mentre al contrario le posizioni di Amazon e Google ne uscirebbero ulteriormente cristallizzate.

Dazio web(ete) La web tax che colpisce le Pmi italiane e cristallizza la posizione di giganti come Google e Amazon

Il docente di Tor Vergata, Raffaello Lupi, ha sostenuto che con la web tax, a perderci, è la chiarezza e l’immagine del paese, mentre per Alfredo Macchiati della Luiss "il fisco non può affrontare l’economia digitale costruendole recinti attorno".

La politica ostaggio del populismo digitale mina la credibilità italiana La web tax è una norma in cui ognuno può leggere quello che vuole, accreditandosi una vittoria politica a danno della chiarezza e dell’immagine del paese

Perché ci confermiamo un popolo di tassatori (anche virtuali) Il fisco non può affrontare l’economia digitale costruendole recinti attorno. L’attualità della lezione di Einaudi

A queste osservazioni ha risposto, con una lettera al direttore del Foglio, il senatore Pd Massimo Mucchetti, promotore della web tax, offrendo le sue osservazioni e difendendo l'iniziativa del governo. L'intervento di Mucchetti è stato commentato, su Twitter, dal collega di partito Sergio Boccadutri, che lo ha criticato sostenendo che la tassa sarà nociva per il made in Italy e le piccole e medie imprese.

Oggi Mucchetti sul @ilfoglio_it dichiara candidamente che la sua #webtax sarà pagata da Pmi italiane. Conferma quel che ho sostenuto non si toccano OTT si danneggia #MadeInItaly pic.twitter.com/2FSvidegaH — Sergio Boccadutri (@boccadutri) 29 novembre 2017