In Russia, Uber ha cambiato strategia e coltiva il compromesso

Roma. Non è una resa, ma un compromesso e, come scrive il Financial Times, si tratta della più grande mossa strategica di Uber da quando Travis Kalanick, amministratore delegato e fondatore dell’azienda, ha rassegnato le sue dimissioni a giugno. Dopo il via libera dell’antitrust russo, la società di San Francisco si fonderà con Yandex Taxi. Per evitare che il mercato russo lo costringesse alla stessa ritirata impostagli da Pechino l’anno scorso, Uber ha dovuto abbandonare l’approccio aggressivo ed è sceso...

