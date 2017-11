Il ministro dell'Economia francese al Foglio: “Padoan candidato serio per l'Eurogruppo”

In un'intervista concessa oggi al Foglio, e anche alla Stampa, e che sarà domani in edicola in forma integrale, il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire lancia il ministro dell'Economia italiano, Pier Carlo Padoan, per la guida dell'Eurogruppo. Entro il 30 novembre saranno presentate le liste. “Alla guida dell'Eurogruppo – ha detto Le Maire a Claudio Cerasa e Francesca Sforza – serve un uomo che scommette sull'Europa che crede nell'integrazione dell'eurozona, che conosce i meccanismi di stabilità e la politica monetaria. Serve qualcuno che sappia trascinar il gruppo. Ovviamente bisogna tenere conto degli equilibri che ci sono in Europa e dei posti già occupati nelle caselle importanti ma è evidente che il ministro Padoan è un candidato serio”.